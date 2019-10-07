В Амстердаме полиция задержала более 90 экоактивистов

Нидерландская полиция заявляет, что задержала около 90 демонстрантов, блокировавших оживленную улицу Амстердама в рамках климатического протеста группы "Восстание против вымирания".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Полиция заявила, что протестующих задержали у государственного музея (Рейксмузею), где блокада препятствует дорожному движению с утра.

Демонстрация прошла мирно, хотя активисты связывали руки и лежали на земле, чтобы не дать полиции забрать их с дороги.

Подобные климатические протесты проходят в Берлине, Мадриде, Лондоне и других городах Европы.

Полиция Лондона задержала уже 135 участников климатических акций в начале запланированного двухнедельного мирного гражданского неповиновения, которое будет призывать к срочным мерам правительства с целью сдерживания выбросов углерода.