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"Росіянам це подобається": Джуліані схиляв Зеленського зробити заяву щодо Байдена

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 09:59

Особистий адвокат президента США Руді Джуліані наполягав, щоб Україна зробила заяву, у якій пообіцяє розслідування проти експрезидента США Джо Байдена та його сина, а також щодо того, чи втручалася Україна у вибори 2016 року в США.

Про це заявила особа, знайома з листуванням, опублікованим слідчими Палати представників після інтерв'ю з дипломатом Куртом Волкером, який пішов з поста спеціального представника з питань України, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Коли версію Джуліані передали українським чиновникам, вони відмовилися від неї, і ідею видавати документ відхилили.

Однак Волкер починає 9 серпня текстове повідомлення Джуліані із "Привіт, пане мер!"

Він продовжує: "Вчора ввечері добре поспілкувався з Єрмаком (Андрій Єрмак - радник Зеленського - ред.). Він був задоволений вашим телефонним дзвінком. Згадав про заяву, яку має зробити Z. Чи можемо ми всі зв’язатися по телефону, щоб переконатися, що я правильно порадив Z, що він повинен говорити? Хочемо переконатися, що ми все зробимо правильно. Дякую!"

Джуліані відповів: "Гарна ідея, Курт".

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Водночас повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор у повідомленні Гордону Сондленду, американському послу в Європейському Союзі, прямо запитав чи "США зараз говорять про те, що безпекова допомога та зустрічі у Білому домі передумовлені розслідуванням?"

"Зателефонуйте", - відповідає Сондленд.

Тоді Тейлор посилається на якесь "інтерв'ю", в якому Зеленський, мабуть, скаже щось для розблокування допомоги. Він висловлює застереження, що, затримуючи допомогу, США будуть грати на руку Росії.

"Кошмар полягає в тому, що вони дають інтерв'ю і не отримують допомогу з безпеки", - написав Тейлор. "Росіянам це подобається. (І я йду.)", - додав Тейлор.

У повідомленні наступного дня Тейлор назвав "божевільним" рішення про затримку військової допомоги для країни заради політичної кампанії Трампа.

Сондленд різко відповів, сказавши, що рівноцінного обміну (тобто надання військової допомоги в обмін на початок розслідування щодо Байдена) не буде.

Потім він запропонував припинити обговорення тексту для Зеленського і сказав, що Тейлор повинен говорити безпосередньо з держсекретарем Майклом Помпео.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заморозив майже 400 мільйонів доларів американської військової допомоги Україні незадовго до того, як поговорити із Зеленським, викликавши звинувачення демократів у тому, що він зловживав зовнішньою політикою США для особистої вигоди.

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