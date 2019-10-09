Спецслужбы Запада обнаружили секретное подразделение ГРУ РФ для дестабилизации Европы – СМИ

Западные спецслужбы сообщили о наличии секретного подразделения ГРУ РФ, которое стоит за попытками дестабилизации Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.

Группа, известная как Подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, но на Западе только недавно обнаружили ее. Представители разведки в четырех западных странах говорят, что неясно, как часто мобилизуется подразделение, и предупреждают, что невозможно знать, когда и где его оперативники нанесут удар.

"Это подразделение ГРУ, которое активно действовало в течение многих лет по всей Европе. Для нас стало неожиданностью, что русские, ГРУ, это подразделение, чувствовали себя свободно осуществлять эту вредную деятельность в дружественных странах. Это был шок", – сказал представитель одной из европейских спецслужб.

По мнению специалистов, именно эти люди стоят за отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, дестабилизацией в Молдове и на Балканах.

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"Я думаю, что мы забыли, насколько органично безжалостными могут быть россияне", - сказал Питер Цвак, отставной офицер военной разведки и бывший атташе по вопросам обороны посольства Соединенных Штатов в Москве, который сказал, что не знал о существовании подразделения.

Издание отмечает, что деятельность подразделения вполне вписывается в гибридную войну, которую ведет Путин против Запада. Она сочетает пропаганду, кибератаки и дезинформацию с открытым военным противостоянием.