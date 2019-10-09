Парламент Франції ратифікував новий договір про дружбу і співпрацю з Німеччиною

Національна асамблея Франції (нижня палата парламенту) затвердила новий договір про дружбу і співпрацю з Німеччиною.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

За ратифікацію проголосували 479 депутатів проголосували, проти - 41. Сенат Франції затвердив документ ще в липні.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон підписали новий договір на церемонії в січні у 56-ту річницю підписання Єлисейського договору в Парижі.

Так званий Аахенський договір зобов'язує обох сусідів посилити співпрацю у галузі зовнішньої та оборонної політики, злочинності та тероризму, міжнародного розвитку та досліджень і економічної інтеграції.

Країни також створили спільну асамблею, яка має проводитись щонайменше двічі на рік та контролюватиме виконання цього договору, а також угоди 1963 року.