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Парламент Франции ратифицировал новый договор о дружбе и сотрудничестве с Германией

Среда, 9 октября 2019, 09:47

Национальная ассамблея Франции (нижняя палата парламента) утвердила новый договор о дружбе и сотрудничестве с Германией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

За ратификацию проголосовали 479 депутатов, против - 41. Сенат Франции утвердил документ в июле.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон подписали новый договор на церемонии в январе в 56-ю годовщину подписания Елисейского договора в Париже.

Так называемый Аахенский договор обязывает обоих соседей усилить сотрудничество в области внешней и оборонной политики, преступности и терроризма, международного развития и исследований и экономической интеграции.

Страны также создали совместную ассамблею, которая должна проводиться минимум дважды в год и контролировать выполнение этого договора, а также соглашения 1963 года.

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