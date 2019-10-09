Парламент Великобритании проведет специальное заседание после саммита ЕС по Brexit

Депутаты парламента Великобритании проведут специальное субботнее заседание 19 октября сразу после саммита ЕС, на котором решится судьба Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Саммит рассматривается как последний шанс для Великобритании и ЕС договориться о соглашении в срок до 31 октября.

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Если соглашение будет согласовано, британский премьер Борис Джонсон попросит членов парламента одобрить его, в противном случае может быть представлен ряд вариантов, в том числе выход без соглашения и полное прекращение действия Brexit.

Переговоры между британскими и европейскими переговорными командами продолжаются в преддверии саммита, который состоится 17 и 18 октября, но в последние дни усилилась политическая напряженность.

На прошлой неделе Джонсон представил в ЕС новые предложения для заключения соглашения о Brexit, в центре которого стоит вопрос ирландской границы, но в Брюсселе назвали их недостаточными.

Джонсон заявил, что он полон решимости вывести Британию из ЕС 31 октября, несмотря на принятый в прошлом месяце закон, который требует от премьера направить письмо в ЕС с просьбой о дальнейшей отсрочке, если соглашения не будет до 19 октября или, если депутаты не согласятся с Brexit без соглашения.