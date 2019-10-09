Зеленський відмовився від права узгоджувати призначення дипломатів у МЗС та за кордоном

Володимир Зеленський змінив указ, який діяв ще від часів президента Ющенка та встановлював повний контроль Банкової за оперативною діяльністю Міністерства закордонних справ.

Текст указу оприлюднений сайтом президента та набирає чинності з дня його опублікування.

Указ №513 встановлює, що "кандидатури на посади першого заступника, заступника міністра закордонних справ та генконсула України попередньо погоджуються з президентом України".

Однак насправді це рішення радикально скорочує перелік погоджень.

Досі очільник МЗС був не мав права самостійно здійснити жодного значимого призначення ані у МЗС, ані за кордоном. Усі кадрові рішення вимагали "узгодження із президентом", тобто ухвалювалися на Банковій, натомість міністр був суттєво обмежений у здійсненні кадрової політики.

Досі передбачалося, що президент має давати згоду навіть на призначення керівників управлінь МЗС. Старий указ, що діяв до сьогодні, вимагав від міністра закордонних справ узгоджувати із Банковою "кандидатури на посади першого заступника, заступника міністра закордонних справ, керівника структурного підрозділу МЗС, генерального консула, радника-посланника, радника дипломатичного представництва України в іноземній державі, при міжнародній організації, ректора, першого проректора, проректора Дипломатичної академії України".

Фактично цими узгодженнями завжди опікувалися зовнішньополітичні радники президента, апаратна вага яких через це була вищою за міністра.

Як відомо, міністром закордонних справ України нині є Вадим Пристайко, який перед тим був зовнішньополітичним радником президента Зеленського.