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Турция начала бомбардировки в Сирии

Среда, 9 октября 2019, 16:28

Несколько крупных взрывов 9 октября всколыхнули северо-восточный сирийский город Рас-эль-Айн поблизости от турецкой границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Над домами в Рас-эль-Айне, удерживаемом "Сирийский демократическими силами" (SDF), поднимается дым.

Когда начались взрывы, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начала запланированную военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которые она считает террористами.

В SDF заявили, что турецкие военные самолеты нанесли удар по их региону на северо-востоке, вызвав "огромную панику среди людей".

Накануне турецкий парламент ратифицировал предложение о продлении военного мандата на операции в Сирии и Ираке до 30 октября 2020 года.

7 октября Белый дом объявил, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и покидают позиции у турецкой границы.

Однако в заявлении не было никакого упоминания о курдских отрядах YPG, которые до сих пор получали сильную поддержку со стороны США и помогали американцам в борьбе с "Исламским государством".

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