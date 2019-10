Турция начала бомбардировки в Сирии

Несколько крупных взрывов 9 октября всколыхнули северо-восточный сирийский город Рас-эль-Айн поблизости от турецкой границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Над домами в Рас-эль-Айне, удерживаемом "Сирийский демократическими силами" (SDF), поднимается дым.

PHOTO: Turkish TV broadcasts footage of aftermath of Turkish airstrikes on Ras al-Ain - @ragipsoylu pic.twitter.com/mMojFuT7fF