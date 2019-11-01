Все більше британців звертаються за громадянством Данії на тлі Brexit

Кількість британських громадян, які бажають отримати данське громадянство, більш ніж потроїлася в порівнянні з 2017 роком, за рік після референдуму про Brexit.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР, про це розповів міністр з питань імміграції Данії.

Маттіас Тесфає зазначив, що у 2019 році вже 489 громадян Великої Британії подали заяви на отримання подвійного громадянства. За весь 2017 рік такі заявки подали всього 134 британці.

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Тесфає каже, що, на його думку, таке зростання пов'язане з Brexit.

В цілому цього року за данським громадянством звернулися 3566 іноземців.

Заяви на отримання громадянства вимагають схвалення парламенту Данії, який розглядає їх двічі на рік.

Як повідомлялося, у 2019 році Швеція надала громадянство рекордній кількості британців.

Нагадаємо, Велика Британія 31 жовтня мала вийти зі складу Європейського союзу, але Brexit не відбувся через те, що британський парламент не підтримав угоду з Брюсселем.