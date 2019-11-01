Все больше британцев обращаются за гражданством Дании на фоне Brexit

Количество британских граждан, желающих получить датское гражданство, более чем втрое увеличилось по сравнению с 2017 годом, через год после референдума о Brexit.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР, об этом рассказал министр по вопросам иммиграции Дании.

Маттиас Тесфае отметил, что в 2019 году уже 489 граждан Великобритании подали заявления на получение двойного гражданства. За все 2017 такие заявки подали всего 134 британца.

Тесфае говорит, что, по его мнению, такой рост связан с Brexit.

В целом в этом году за датским гражданством обратились 3566 иностранцев.

Заявления на получение гражданства требуют одобрения парламента Дании, который рассматривает их дважды в год.

Как сообщалось, в 2019 году Швеция предоставила гражданство рекордному количеству британцев.

Напомним, Великобритания 31 октября должна была выйти из состава Европейского Союза, но Brexit пока не состоялся из-за того, что британский парламент не поддержал соглашение с Брюсселем.