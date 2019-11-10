"Нормандська зустріч" може відбутися 24 або 26 листопада — ЗМІ

Зустріч "нормандської четвірки" на найвищому рівні може відбутися 24 або 26 листопада.

Про це стало відомо DT.UA від близького до Банкової джерела, пише "Європейська правда".

Якщо зустріч у ці дати не відбудеться, то, за словами джерела, до кінця року лідери вже не зможуть зібратися, і тоді навряд чи можна сподіватися, що зустріч "четвірки" колись взагалі відбудеться.

Якщо зустріч відбудеться, на ній планують обговорити виконання Мінських угод, "формулу Штайнмаєра", особливий статус Донбасу, український контроль над кордоном з РФ і місцеві вибори в ОРДЛО.

Напередодні глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що саміт у нормандському форматі відбудеться протягом найближчих кількох тижнів.

Наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський сказав, що Україна зі свого боку виконує всі умови для проведення зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки".

Прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков раніше заявляв, що підготовка до організації саміту в "нормандському форматі" фактично призупинилася, "оскільки вимоги однієї зі сторін постійно змінюються".