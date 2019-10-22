Кремль: підготовка "нормандського" саміту призупинена

Прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков заявив, що підготовка до організації саміту в "нормандському форматі" фактично призупинилася.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Підготовка наразі не може бути проведена, оскільки вимоги однієї зі сторін постійно змінюються", - заявив речник Кремля. Він не уточнив, яку сторону має на увазі.

"Коли одна зі сторін заявляє про наявність якихось нових підходів, "нормандський формат" зазнає певних труднощів, щоб належним чином підготувати такий саміт", - сказав представник Кремля.

Як заявив у понеділок міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, лідери України, Росії, Франції та Німеччини можуть провести саміт у Парижі в середині листопада, якщо Київ та проросійські сепаратисти на сході України зможуть підтримувати припинення вогню.

Раніше Пристайко повідомив, що радники лідерів України, Німеччини, Франції і Росії вже погодили підсумковий документ "нормандської зустрічі".

Пєсков днями назвав "новими ввідними" заклик України до Москви розпустити незаконні збройні формування "Л/ДНР" на окупованому сході України.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петрівському та Золотому.

7 жовтня Пристайко заявив, що розведення військ, яке мало розпочатися цього дня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість. У Путіна заявили, що Україна 9 жовтня "за надуманим приводом" обстрілів зірвала розведення сил на в районі Золотого і Петрівського.