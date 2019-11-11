Запрацював безвізовий режим між США і Польщею

З понеділка Польща долучилася до американської програми безвізового руху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.

Про рішення включити Польщу до відповідної програми раніше оголосив виконувач обов’язків голови Агентства національної безпеки США Кевін МакАлінан. Рішення набуло чинності з Дня незалежності Польщі 11 листопада – поляки тепер можуть їздити до США без віз з туристичною чи бізнесовою метою на термін до 90 днів.

Для мандрівки, однак, необхідна буде реєстрація і отримання згоди на подорож в електронній системі авторизації, біометричний паспорт, дійсний ще щонайменше 90 днів, зворотній квиток або квиток на подальшу мандрівку з датою виїзду зі США.

Реєстрація в системі ESTA коштує 14 доларів і є значно дешевшою за візу – 160 доларів. Скоротиться також час ухвалення рішення щодо подорожі і займатиме близько 20 хвилин.

Нагадаємо, 4 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що офіційно дозволив включити Польщу в американську програму скасування віз.

Ця програма надає громадянам країн-учасниць право в'їзду до Сполучених Штатів з метою бізнесу чи туризму до 90 днів без візи.

Раніше повідомлялось, що відсоток відмов у візових зверненнях до консульств США у Польщі вперше в історії впав нижче 3% - це необхідна умова для відповідності безвізовій програмі США.