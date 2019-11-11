Прихильники незалежності Каталонії заблокували дорогу, що з'єднує Іспанію і Францію
Активісти платформи Tsunami Democràtic оголосили про перекриття прикордонного пункту на великій автостраді, що з’єднує Іспанію з Францією.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на газету La Vanguardia.
Демонстранти встановили велику сцену на французькому боці кордону, за кілька метрів від території Іспанії, перекривши три смуги руху по автостраді і заблокувавши рух в обох напрямках.
Члени платформи протестують проти вироку каталонським політиками, засудженим до ув’язнення за організацію референдуму за відокремлення регіону від Іспанії і проголошення незалежності. Вони також вимагають міжнародної уваги до Каталонії.
"Сьогодні ми починаємо нову форму протесту, використовуючи технології для захисту колективних прав та свобод, замість репресій і контролю", - стверджують вони.
Повідомляється, що на кордоні, особливо з боку північної Каталонії, утворилася велика черга з автомобілів.