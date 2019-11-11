Вибори в Британії: консерватори потрохи відриваються від лейбористів

Консервативна партія прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона трохи відірвалася від опозиційної Лейбористської партії минулого тижня в опитуванні, проведеному напередодні виборів 12 грудня.

Як пише "Європейська правда", опитування провела компанія ICM для Reuters.

Підтримка консерваторів за минулий тиждень зросла на один процентний пункт до 39%, в той час як Лейбористська партія залишалася стабільною на рівні 31%.

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Підтримка проєвропейських ліберал-демократів також не змінилася і залишилась на рівні 15%. А ось партія "Brexit" втратила один пункт і опустилась до 8%.

Компанія ICM опитала 2035 осіб онлайн в період з 8 по 11 листопада.

Нагадаємо, три британські проєвропейські партії - Ліберальні демократи, уельська партія "Плайд Кемри" та партія "Зелених" - домовилися про виборчий пакт, погодившись не виступати один проти одного в десятках регіонів на дострокових виборах до парламенту 12 грудня.

Нагадаємо, у Британії замість Brexit почалася передвиборна кампанія перед достроковими парламентськими виборами 12 грудня, тому що парламент не спромігся ухвалити угоди про вихід з ЄС.