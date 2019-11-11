Британія натякає, що подасть кандидатуру в нову Єврокомісію

Уряд прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, ймовірно, готується представити кандидатуру на пост єврокомісара.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Прес-секретар Джонсона заявив в понеділок, що уряд буде дотримуватися європейського законодавства, поки країна залишається у складі ЄС.

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"Велика Британія виконує свої юридичні зобов'язання, і наші чиновники підтримують регулярні контакти з командою обраного президента Єврокомісії", - сказав він.

Минулого тижня майбутня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала Джонсону листа з проханням запропонувати британського кандидата або кандидатів в комісари ЄС "швидко, в найкоротші терміни".

Слід нагадати, що у своєму першому зверненні до Палати громад після призначення прем'єр-міністром в липні Джонсон сказав депутатам, що "ні за яких обставин" він не призначить нового комісара.

Пізніше він також обіцяв вивести країну з ЄС 31 жовтня і не просити про відстрочку, але був змушений це зробити після того, як парламент не затвердив угоду про Brexit і прийняв закон, що забороняє вихід без угоди.

Початок роботи нової Єврокомісії перенесли на 1 грудня через відхилення кандидатур єврокомісарів від Франції, Румунії та Угорщини.

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