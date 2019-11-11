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Выборы в Британии: консерваторы понемногу отрываются от лейбористов

Понедельник, 11 ноября 2019, 18:59

Консервативная партия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона немного оторвалась от оппозиционной Лейбористской партии на прошлой неделе в опросе, проведенном накануне выборов 12 декабря.

Как пишет "Европейская правда", опрос провела компания ICM для Reuters.

Поддержка консерваторов за прошедшую неделю выросла на один процентный пункт до 39%, в то время как Лейбористская партия оставалась стабильной на уровне 31%.

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Поддержка проевропейских либерал-демократов также не изменилась и осталась на уровне 15%. А вот партия "Brexit" потеряла один пункт и опустилась до 8%.

Компания ICM опросила 2035 человек онлайн в период с 8 по 11 ноября.

Напомним, три британские проевропейские партии - Либеральные демократы, уэльская партия "Плайд Кэмри" и партия "Зеленых" - договорились об избирательном пакте, согласившись не выступать друг против друга в десятках регионов на досрочных выборах в парламент 12 декабря.

Напомним, в Британии вместо Brexit началась предвыборная кампания перед досрочными парламентскими выборами 12 января, так как парламент не смог принять соглашения о выходе из ЕС.

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Brexit Великобритания
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