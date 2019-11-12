Через аварію припинено роботу пункту пропуску на кордоні Польщі і РФ

Через аварію в електромережі призупинено роботу пункту пропуску Гроново на кордоні Польщі з Калінінградською областю Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Через аварію призупинили пропуск осіб та транспортних засобів на дорожньому прикордонному переході у Гроновоу Вармінсько-Мазурському воєводстві.

Прикордонники звертаються до мандрівників з проханням врахувати цю інформацію при плануванні маршрутів проїзду і направлятися на інші прикордонні переходи з Калінінградською областю.

Найближчою альтернативою є прикордонний перехід в Гжехотках. На всіх прикордонних переходах поки немає черг.

Місце аварії вже локалізовано, але поки невідомо, скільки триватиме ремонт. Труднощі можуть зайняти кілька годин або навіть цілий день.