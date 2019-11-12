Из-за аварии прекращена работа пункта пропуска на границе Польши и РФ

Из-за аварии в электросети приостановлена ​​работа пункта пропуска Гроново на границе Польши с Калининградской областью России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Из-за аварии приостановили пропуск лиц и транспортных средств на дорожном пограничном переходе в Гроново Варминско-Мазурского воеводства.

Пограничники обращаются к путешественникам с просьбой учесть эту информацию при планировании маршрутов проезда и направляться на другие пограничные переходы с Калининградской областью.

Ближайшей альтернативой является пограничный переход в Гжехотках. На всех пограничных переходах пока нет очередей.

Место аварии уже локализовано, но пока неизвестно, сколько продлится ремонт. Трудности могут занять несколько часов или даже целый день.