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Комітет Бундестагу відсторонив свого ультраправого голову

Середа, 13 листопада 2019, 13:59

Комітет з правових питань Бундестагу у середу відсторонив свого голову, члена ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", за його провокаційні заяви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Spiegel.

Як пише видання, ця подія є унікальною для німецького парламенту. Главу комітету відсторонили вперше за 70-річну історію Бундестагу.

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У середу комітет проголосував 37 голосами проти 6 за те, щоб Стефан Бранднер від "АдН" більше не очолював його. Керівництво комітетом тимчасово перейшло до колишнього заступника Бранднера Геріберта Гірте (ХДС). Партія "АдН" повинна запропонувати нового кандидата на посаду, але поки що цього не зробила.

Бранднер назвав себе жертвою "старих партій" - зневажливим терміном, який праві популісти використовують для означення всіх політичних партій, крім своєї. Він звинуватив колег у поширенні неправди про нього.

Бранднер відзначився провокаційними заявами, які викликали критику інших партій. Зокрема, злість викликали його коментарі після убивства двох випадкових перехожих під час теракту в синагозі у Галле. Серед іншого Бранднер заявляв, що політики "тиняються без діла" на пам’ятних заходах у мечетях і синагогах, у той час як жертвами стають німці.

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