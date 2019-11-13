Комитет Бундестага отстранил своего ультраправого председателя

Комитет по правовым вопросам Бундестага в среду отстранил своего председателя, члена ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), за его провокационные заявления.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Der Spiegel.

Как пишет издание, эта событие уникально для немецкого парламента. Главу комитета отстранили впервые за 70-летнюю историю Бундестага.

В среду комитет проголосовал 37 голосами против 6 за то, чтобы Стефан Бранднер от AfD больше не возглавлял его. Руководство комитетом временно перешло к бывшему заместителю Бранднера Гериберту Гирте (ХДС). Теперь AfD должна предложить нового кандидата на должность, но пока этого не сделала.

Бранднер назвал себя жертвой "старых партий" - пренебрежительным термином, который правые популисты используют для всех политических партий, кроме своей. Он обвинил коллег в распространении лжи о нем.

Бранднер отличился провокационными заявлениями, которые вызвали критику других партий. В частности, злость вызвали его комментарии после убийства двух случайных прохожих во время теракта в синагоге в Галле. Среди прочего Бранднер заявлял, что политики "слоняются без дела" на памятных мероприятиях в мечетях и синагогах, в то время как жертвами становятся немцы.