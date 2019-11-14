В Брюсселі кажуть, що не обіцяли Україні схвалити "промисловий безвіз"

У зовнішньополітичному відомстві ЄС вважають, що підписання з Україною Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (ACAA, або так званий "промисловий безвіз") не є гарантованим.

Про це заявив на Форумі асоціацій у Києві директор зовнішньополітичної служби ЄС, відповідальний за Східне партнерство, Люк Девінь.

Девінь вважає, що Київ занадто багато уваги приділяє тиску на ЄС із вимогами підписати угоду ACAA, хоча на його думку, гарантій того, що цей договір колись буде підписаний, Україна не має.

"Припиніть думати, що ACAA вирішує ваші проблеми", - порадив європейський дипломат

Між тим твердження Люка Девіня про те, що Україна не мала обіцянок щодо ACAA з боку ЄС, спричинили дискусію між ним та торговим представником України Тарасом Качкою, який також був присутній на дискусії.

"ACAA ніколи не була обіцяна Україні", - заявив Девінь.

"Це не так, була", - заперечив Качка.

"Ви ставите себе в складну позицію, мовляв, якщо ACAA немає, то Україна програла. Навіщо? І я можу ще раз чітко сказати, що ми не обіцяли вам ACAA", - наполіг представник ЄС.

Дипломат також висловив сумніву тому, чи Євросоюз може довіряти українським процедурам сертифікації промпродукції через загальну недовіру ЄС до української системи правосуддя.