В ЄС є сумніви щодо допомоги Українi, якщо вона не переслідує Коломойського

В Євросоюзі доводиться чути сумніви у потребі фінансової допомоги України через брак зусиль Києва щодо розслідування виведення коштів з Приватбанку.

Про це заявив на Форумі асоціацій у Києві директор зовнішньополітичної служби ЄС, відповідальний за Східне партнерство, Люк Девінь, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Варто зауважити, що дипломат жодного разу не вжив прізвище "Коломойський", але його претензії стосувалися виведення коштів за часів, коли Приватбанком володів олігарх Ігор Коломойський.

Девінь підкреслив, що є одна сфера, де державам Східного партнерства, включаючи Україну, бракує успіху – це верховенство права, при цьому вина за це лежить саме на державах-партнерах, а не на ЄС.

"Не ми маємо переслідувати тих, хто здійснює банківське шахрайство. Де ті, хто вкрав $5,5 млрд з Приватбанку? Чи вони в тюрмі, чи ведеться їх переслідування? Ні.

Ці невдачі є визначальними для самого ЄС, але також через це страждають ваші люди", - заявив дипломат.

За його словами, відсутність належного розслідування та покарання винних у виведенні коштів з Приватбанку підриває єдність у ЄС щодо допомоги Україні.

"Якщо ми програємо у питанні верховенства права, то ми підіграємо тим, хто каже: нащо ми маємо допомагати Україні, якщо вони не переслідують тих, хто вкрав гроші у власній державі? І це справедливе запитання", - підкреслив він.

Як відомо, колишнє керівництво НБУ звинувачувало попередніх акціонерів та керівників Приватбанку, які контролювали установу до націоналізації, у виведенні з банку $5,5 млрд. Кінцевими власниками банку до кінця 2016 року, як вважається, були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.