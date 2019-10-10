Уряд Нідерландів пояснив, як розслідуватиме "роль України" у катастрофі MH17

Ініційоване парламентом Нідерландів розслідування ситуації з не закритим повітряним простором на Донбасі у день збиття авіалайнеру MH17 не має нічого спільного із судовими процедурами щодо покарання винних у цій катастрофі.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Стефан Блок у спілкуванні з журналістами в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Міністр підтвердив інформацію про те, що уряд Нідерландів отримав офіційне доручення парламенту цієї держави, яке стосується України.

"Парламент Нідерландів попросив уряду отримати більше інформації про закриття повітряного простору над Україну (на час катастрофи). Це просто прохання провести дослідження, це не офіційне слідство", - наголосив Блок.

Дипломат окремо підкреслив, що уряд вивчатиме також аналогічні рішення авіаційної влади Росії щодо доступу цивільних авіалайнерів до її повітряного простору. "Від початку розслідування трагедії члени родин загиблих ставили питання, чому повітряний простір вище 10 км не був закритий. Тому це розслідування покликане дослідити закриття повітряного простору на територіях навколо зони конфлікту, включно з простором Російської Федерації", - заявив він.

Глава МЗС кількаразово запевнив, що ця робота не має зв’язку із судовими процедурами щодо пошуку винних у катастрофі: "Ми проситимемо відповідні органи провести таке дослідження, але воно жодним чином не пов’язане з юридичними (судовими) процедурами, які наразі тривають".