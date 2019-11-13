Рекордна повінь у Венеції: 2 загиблих, збитки йдуть на сотні мільйонів

Влада Венеції заявляє про кризовий стан у місті після рекордної повені у вівторок та просить центральну владу в Римі оголосити надзвичайний стан.

Про це пише італійське агентство Ansa, повідомляє "Європейська правда".

Нагадаємо, у вівторок рівень води у Венеції досягнув 1,87 метра. Лише один раз, відколи почалися записи 1923 року, вода піднімалася вище, досягнувши 1,94 метра 1966 року.

Фото: ANSA

Мер Венеції Луїджі Брюгнаро повідомив, що базиліці Святого Марка завдано серйозної шкоди, як і всьому місту та острову.

"Нам потрібна допомога всіх, щоб пережити наступні кілька днів, що стануть для нас випробуванням", - написав мер у Twitter.

Як повідомлялося, 78-річний місцевий житель загинув від ураження електричним струмом під час виливання води з його будинку. Ще один чоловік також помер під час повені, хоча в його випадку, можливо, була природня причина смерті.

Три баржі затонули, а гондоли й інші човни зірвало з причалів. В музеї Ка' Пезаро сталася пожежа через електричну несправність. Майже все місто залишається затоплене попри те, що рівень води спустився до 1,5 м у середу.

Фото: ANSA

Венеційський театр Ла Феніче тимчасово припинив роботу. Хоча театр не затопило, вода потрапила у зону, яка впливає на електричну та протипожежну системи.

Брюгнаро заявив, що міська рада просить центральну владу оголосити у місті надзвичайний стан. Він звернувся до місцевого населення з проханням збирати фото- та відеодокази завданої шкоди.

"За оцінками, збитки величезні. Мова йде про сотні мільйонів євро. Адже йдеться не лише про кількісну оцінку збитків, а про майбутнє міста", - сказав він.

Губернатор Венето Лука Зая заявив, що місто зіткнулося з "повним апокаліптичним спустошенням". "Я не перебільшую: 80% міста перебуває під водою, шкоду важко осягнути", - сказав він.