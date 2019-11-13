Рекордна повінь у Венеції: 2 загиблих, збитки йдуть на сотні мільйонів
Влада Венеції заявляє про кризовий стан у місті після рекордної повені у вівторок та просить центральну владу в Римі оголосити надзвичайний стан.
Про це пише італійське агентство Ansa, повідомляє "Європейська правда".
Нагадаємо, у вівторок рівень води у Венеції досягнув 1,87 метра. Лише один раз, відколи почалися записи 1923 року, вода піднімалася вище, досягнувши 1,94 метра 1966 року.
Мер Венеції Луїджі Брюгнаро повідомив, що базиліці Святого Марка завдано серйозної шкоди, як і всьому місту та острову.
"Нам потрібна допомога всіх, щоб пережити наступні кілька днів, що стануть для нас випробуванням", - написав мер у Twitter.
Як повідомлялося, 78-річний місцевий житель загинув від ураження електричним струмом під час виливання води з його будинку. Ще один чоловік також помер під час повені, хоча в його випадку, можливо, була природня причина смерті.
Три баржі затонули, а гондоли й інші човни зірвало з причалів. В музеї Ка' Пезаро сталася пожежа через електричну несправність. Майже все місто залишається затоплене попри те, що рівень води спустився до 1,5 м у середу.
Венеційський театр Ла Феніче тимчасово припинив роботу. Хоча театр не затопило, вода потрапила у зону, яка впливає на електричну та протипожежну системи.
Брюгнаро заявив, що міська рада просить центральну владу оголосити у місті надзвичайний стан. Він звернувся до місцевого населення з проханням збирати фото- та відеодокази завданої шкоди.
"За оцінками, збитки величезні. Мова йде про сотні мільйонів євро. Адже йдеться не лише про кількісну оцінку збитків, а про майбутнє міста", - сказав він.
Губернатор Венето Лука Зая заявив, що місто зіткнулося з "повним апокаліптичним спустошенням". "Я не перебільшую: 80% міста перебуває під водою, шкоду важко осягнути", - сказав він.