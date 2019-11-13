ЗМІ: Лондон і Берлін вказали контррозвідці Австрії на загрозу "Касперського"

Федеральне відомство з охорони конституції і боротьби з тероризмом (BVT) - контррозвідка Австрії - досі використовує на своїх комп'ютерах антивірусне програмне забезпечення російської компанії "Лабораторія Касперського", що несе "надзвичайно високу загрозу шпигунства".

До такого висновку дійшли співробітники британської контррозвідки (MI5) і німецького Федерального відомства з охорони конституції (BfV), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Представники обох відомств вивчили ситуацію із гарантуванням безпеки в структурах BVT. Аналіз здійснили на замовлення Бернського клубу - неформальної організації для обміну розвідданими між спецслужбами 28 держав ЄС, Норвегії та Швейцарії. Відповідне розпорядження з'явилося на початку року.

В ході експертизи фахівці виявили низку серйозних загроз безпеці, йдеться у матеріалі. Так, рівень захисту інформації на IT-системах австрійського відомства не було піднято до "конфіденційної або навіть вище", що необхідно для обробки і зберігання відповідних даних, сказано в доповіді.

До того ж все програмне забезпечення BVT було оснащено виходом в інтернет, що підвищувало ризик потрапляння секретних документів в руки терористів. Як випливає зі звіту, хакери теоретично мали можливість через знайдені лазівки проникнути навіть у внутрішню IT-мережу Бернського клубу - "Посейдон".

Також в окремі приміщення з режимом підвищеної секретності в штаб-квартирі BVT у Відні допускалися співробітники з мобільними телефонами і лептопами, що фактично давало можливість зловмисникам незаконно зробити знімки або скріншоти важливих документів.

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Торік стало відомо, що США обмежили обмін деякою чутливою інформацією з МВС Австрії через проросійську позицію "Австрійської партії свободи" (FPO), членом якої на той час був глава відомства Герберт Кікль.

У квітні австрійський депутат Петер Пільц заявив, що британські та нідерландські розвідувальні служби значно обмежили обсяг інформації, якою вони діляться з Віднем, насамперед через зв'язки між правлячою "Партією свободи" і Росією.

Петер Грідлінг, голова австрійської спецслужби BVT, також повідомляв, що Відень до певної міри ізолювали у Бернському клубі - форумі, де керівники європейської розвідки діляться інформацією.

За його словами, фінська розвідувальна служба попросила всіх своїх союзників, окрім Австрії, допомоги у виявленні російських шпигунів.