Сейм Литви прийняв закон про обмін шпигунами

Сейм Литви прийняв поправки до Кримінального кодексу, які дозволяють обмін засудженими за шпигунство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Зміни деталізую право президента на помилування засудженого, включеного в угоду про обмін розвідниками.

В четвер за поправку проголосували 76 членів Сейму, двоє були проти та вісім утрималися.

Поправка набуде чинності після її підписання президентом Гітанасом Науседою.

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Президент Гітанас Науседа підпише поправку до Кримінального кодексу про обмін розвідниками в наступний понеділок, а засідання комісії з помилування призначено на середу.

У жовтні литовські ЗМІ повідомили про те, що Вільнюс і Москва нібито прийшли до домовленості і готуються до обміну засудженими за розвідувальну діяльність. Стверджувалося, що Литва передасть РФ засудженого два роки тому російського громадянина Ніколая Філіпченка, Росія - литовських громадян Євгена Матайтіса і Арістідаса Тамошайтіса, засуджених в 2016 році.