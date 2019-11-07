Сейм Литви прийняв закон про обмін шпигунами
Сейм Литви прийняв поправки до Кримінального кодексу, які дозволяють обмін засудженими за шпигунство.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.
Зміни деталізую право президента на помилування засудженого, включеного в угоду про обмін розвідниками.
В четвер за поправку проголосували 76 членів Сейму, двоє були проти та вісім утрималися.
Поправка набуде чинності після її підписання президентом Гітанасом Науседою.
Президент Гітанас Науседа підпише поправку до Кримінального кодексу про обмін розвідниками в наступний понеділок, а засідання комісії з помилування призначено на середу.
У жовтні литовські ЗМІ повідомили про те, що Вільнюс і Москва нібито прийшли до домовленості і готуються до обміну засудженими за розвідувальну діяльність. Стверджувалося, що Литва передасть РФ засудженого два роки тому російського громадянина Ніколая Філіпченка, Росія - литовських громадян Євгена Матайтіса і Арістідаса Тамошайтіса, засуджених в 2016 році.