Президент Литвы помиловал российских шпионов

Президент Литвы Гитанас Наусада 15 ноября помиловал двух граждан России, осужденных за шпионаж, открыв путь к обмену пленными с Москвой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 15min.

Указ обеспечил помилование Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые сейчас находятся в тюрьме в Литве. Их в 2017 году осудили за шпионаж.

В указе президента говорится, что их помиловали на основании положения Уголовного кодекса, регулирующего обмен шпионами, который вступил в силу на этой неделе.

"Сейчас у меня нет никаких комментариев на эту тему. Мы ответим на возможные вопросы в ближайшее время", - заявил пресс-секретарь президента Антанас Бубнелис в пятницу.

Указы были обнародованы в пятницу, а подписаны в четверг, 14 ноября. По данным литовских правоохранительных органов, Филипченко был сотрудником Федеральной службы безопасности и был приговорен Вильнюсским судом к 10 годам заключения.

Офицер Моисеенко был приговорен к 10 с половиной годам лишения свободы за вербовку литовского офицера.

По данным источников BNS, согласно договору, Москва должна помиловать двух задержанных в России литовских граждан, Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году.

Московский суд приговорил гражданина Литвы Тамошайтиса к 12 годам лишения свободы, тогда как суд Калининграда приговорил Матайтиса, имеющего двойное литовское и русское гражданство, к 13 годам лишения свободы. Москва утверждает, что они выполняли задачи военной разведки Литвы.

Литовские чиновники никогда не комментировали связь с этими лицами. По соглашению, Россия могла бы одновременно помиловать Фруде Берга, бывшего норвежского пограничника, осужденного за шпионаж.