ПАРЄ в січні спробує змінити механізм запровадження санкцій - ЗМІ

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з політичних питань і демократії підготує резолюцію, яка може змінити принцип голосування за санкції проти країн-членів Ради Європи, які порушують їхні статутні зобов'язання.

Як пише "Європейська правда", відповідне рішення ухвалили на засіданні комітету 14 листопада в Берліні, заявило DW джерело в секретаріаті ПАРЄ.

У документі, який обґрунтовує необхідність підготовки резолюції "Нова доповнююча процедура між Комітетом міністрів і Парламентською асамблеєю у відповідь на недотримання державою-членом своїх статутних зобов'язань", пояснюється, що таким чином ПАРЄ продовжує працювати над гармонізацією діяльності органів Ради Європи.

У резолюції може йтися про зміну принципу голосування за санкції проти національних делегацій.

Зараз в ПАРЄ ці рішення ухвалюють простою більшістю голосів, тоді як для ухвалення важливих рішень в Комітеті міністрів РЄ потрібна кваліфікована більшість у дві третини голосів.

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На розгляд депутатів ПАРЄ резолюцію планують винести в січні 2020 року. Якщо парламентарі підтримають її, це стане приводом для внесення відповідних змін до регламенту асамблеї, які ускладнять запровадження санкцій проти країн, які порушують основоположні принципи Ради Європи.

Представники Верховної Ради України в засіданні в Берліні 14 листопада не брали участь, повідомив член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко. На осінній сесії керівництво Ради офіційно не представило в секретаріат ПАРЄ списку нової делегації для затвердження її повноважень - на знак протесту проти повернення делегації РФ в асамблею.

У червні цього року ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка дозволила російської делегації (яка в 2014 році була позбавлена ​​права голосу в асамблеї через анексію Криму) повернутися в ПАРЄ.

Зараз делегація РФ бере участь в роботі ПАРЄ без будь-яких обмежень. Але в грудні Венеціанська комісія повинна розглянути прохання регламентного комітету ПАРЄ роз'яснити статус депутатів Держдуми РФ, обраних з урахуванням голосів громадян анексованого Криму.

Якщо комісія вирішить, що вони були обрані незаконно, повноваження делегації РФ можуть бути знову оскаржені за процедурним питанням на наступній сесії ПАРЄ.