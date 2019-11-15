ПАСЕ в январе попытается изменить механизм введения санкций – СМИ

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии подготовит резолюцию, которая может изменить принцип голосования за санкции против стран-членов Совета Европы, нарушающих их уставные обязательства.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее решение было принято на заседании комитета 14 ноября в Берлине, заявил DW источник в секретариате ПАСЕ.

В документе, который обосновывает необходимость подготовки резолюции "Новая дополняющая процедура между Комитетом министров и Парламентской ассамблеей в ответ на несоблюдение государством-членом своих уставных обязательств", объясняется, что таким образом ПАСЕ продолжает работать над гармонизацией деятельности органов Совета Европы.

В резолюции может идти речь об изменении принципа голосования за санкции против национальных делегаций.

Сейчас в ПАСЕ эти решения принимают простым большинством голосов, тогда как для принятия важных решений в Комитете министров СЕ требуется квалифицированное большинство в две трети голосов.

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На рассмотрение депутатов ПАСЕ резолюцию планируют вынести в январе 2020 года. Если парламентарии поддержат ее, это станет поводом для внесения соответствующих изменений в регламент ассамблеи, которые усложнят введение санкций против стран, нарушающих основополагающие принципы Совета Европы.

Представители Верховной рады Украины в заседании в Берлине 14 ноября не участвовали, сообщил член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко. На осенней сессии руководство Рады официально не подало в секретариат ПАСЕ список новой делегации для утверждения его полномочий - в знак протеста против возвращения делегации РФ в ассамблею.

В июне этого года ПАСЕ приняла резолюцию, которая позволила российской делегации (которая в 2014 году была лишена права голоса в ассамблее за аннексию Крыма) вернуться в ПАСЕ.

Сейчас делегация РФ участвует в работе ПАСЕ без каких-либо ограничений. Но в декабре Венецианская комиссия должна рассмотреть просьбу регламентного комитета ПАСЕ разъяснить статус депутатов Госдумы РФ, избранных с учетом голосов граждан аннексированного Крыма.

Если комиссия решит, что они были избраны незаконно, полномочия делегации РФ могут быть снова оспорены по процедурным вопросам на следующей сессии ПАСЕ.