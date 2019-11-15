Netflix на вимогу Польщі додасть пояснення до карти таборів смерті у своєму серіалі

Американська стрімінгова компанія Netflix додасть в документальному серіалі власного виробництва "Диявол по сусідству" додаткову інформацію про окупацію Польщі у Другій світовій війні нацистським режимом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві компанії в Twitter.

"Намагаючись надати нашим користувачам більше інформації про важливі теми, представлені в цьому документальному серіалі, і для уникнення непорозумінь упродовж кількох наступних днів ми додамо тексти до деяких представлених в ньому карт",- йдеться у повідомленні.

Komentarz w sprawie serialu ‘The Devil Next Door’ (Iwan Groźny z Treblinki). pic.twitter.com/tgg64f8avk — Netflix Polska (@NetflixPL) November 14, 2019

"Інформація буде чітко пояснювати, що концтабори були збудовані і перебували під управлінням німецького нацистського режиму, який окупував Польщі упродовж 1939-1945 років", - зазначили в компанії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький написав листа до генерального директора компанії Netflix з вимогою виправити показану в документальному серіалі "Диявол по сусідству" карту Польщі з нацистськими концентраційними таборами.

Документальний серіал, у якому була показана карта, розповідає історію вихідця з УРСР Івана Дем'янюка, охоронця концтабору Треблінка. Німецький суд засудив Дем'янюка в 2011 році за причетність до вбивства 27 000 євреїв у таборі смерті Собібор в окупованій Польщі. Але вирок не набув чинності через незавершений апеляційний процес і смерть фігуранта справи.

Моравецький зазначив, що карта не тільки не відповідає дійсності, а й вводить в оману глядачів, оскільки передбачає, що Польща, а не нацистська Німеччина, несе відповідальність за створення і управління таборами і вчинені в них злочини.

Польща дуже чутлива до заяв про будь-яку співучасть поляків у злочинах нацистів, вчинених на її території. Минулого року керівна націоналістична партія "Право і справедливість" (PiS) ухвалила закон, який дозволяв судам ув'язнити будь-кого, хто висловлював таку позицію. Згодом Польща пом’якшила законодавство під тиском США.