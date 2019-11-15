Netflix по требованию Польши додавит объяснения к карте лагерей смерти в своем сериале

Американская стриминговая компания Netflix добавит в документальный сериал собственного производства "Дьявол по соседству" дополнительную информацию об оккупации Польши во Второй мировой войне нацистским режимом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении компании в Twitter.

"Пытаясь предоставить нашим пользователям больше информации о важных темах, показанных в этом документальном сериале, и во избежание недоразумений в течение нескольких следующих дней мы добавим тексты в некоторые показанные в нем карты", - говорится в сообщении.

Komentarz w sprawie serialu ‘The Devil Next Door’ (Iwan Groźny z Treblinki). pic.twitter.com/tgg64f8avk — Netflix Polska (@NetflixPL) November 14, 2019

"Информация будет четко объяснять, что концлагеря были построены и находились под управлением немецкого нацистского режима, оккупировавшего Польшу в течение 1939-1945 годов", - отметили в компании.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал письмо генеральному директору компании Netflix с требованием исправить показанную в документальном сериале "Дьявол по соседству" карту Польши с нацистскими концентрационными лагерями.

Моравецкий отметил, что карта не только не соответствует действительности, но и вводит в заблуждение зрителей, поскольку предполагает, что Польша, а не нацистская Германия, несет ответственность за создание и управление лагерями и совершенные в них преступления.