Прем’єр Польщі звинуватив Netflix у переписуванні історії

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький написав листа до генерального директора компанії Netflix Ріда Гастінгса з вимогою виправити показану в документальному серіалі карту Польщі з нацистськими концентраційними таборами.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я написав листа главі Netflix Ріду Гастінгсу щодо історичних неточностей у кіновиробництві на цій платформі. Можливо, для їхніх творців це несуттєві помилки, але вони дуже шкідливі для Польщі, і наше завдання - твердо відповісти", - написав польський прем’єр у Facebook.

У пості він виклав текст листа, в якому зазначив, що "деякі матеріали, доступні на платформі Netlix, є неточними тією мірою, що "вони прикривають історичні факти і відбілюють реальних винуватців цих злочинів".

Об’єктом претензій польського прем’єра є документальний міні-серіал "Диявол по сусідству", який розповідає історію вихідця з УРСР Івана Дем'янюка, охоронця концтабору Треблінка.

"Нещодавно презентований серіал "Диявол по сусідству" представляє карту, на якій помилково розміщені кілька німецько-нацистських концтаборів у сучасних кордонах Польщі. Також немає коментарів і пояснень того, що цими таборами керували німці", - підкреслив польський глава уряду.

Він зазначив, що карта не тільки не відповідає дійсності, а й вводить в оману глядачів, оскільки передбачає, що Польща несе відповідальність за створення і управління таборами і вчинені в них злочини.

"Моя країна в той час навіть не існувала як незалежна держава, і в цих таборах були вбиті мільйони поляків. З цієї причини цей елемент серії являє собою не що інше, як переписування історії ", - написав польський прем'єр-міністр.

"Я вважаю, що ця жахлива помилка була допущена ненавмисно. І я сподіваюся, що ви зможете виправити її якомога швидше, змінивши карту або поінформувавши підписників про помилку іншим способом", - підкреслив Моравецький.