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Сепаратисти спробують заблокувати всі залізничні станції в Барселоні

Субота, 16 листопада 2019, 11:25

Сепаратистська організація Комітети на захист республіки (CDR) закликала до "тотальної блокади" в суботу дев'яти станцій регіональної та приміської залізниці в Барселоні, починаючи з 11 ранку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

Організація рекомендує приїхати в "зручному одязі без символіки", а також взяти їжу та воду.

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"Уважно слідкуйте за нашими соцмережами, ми сповістимо вас про пункти початку та місце прибуття", - йдеться в твіті оранізації.

Протести проти вироку каталонським політикам відновились після короткої паузи на загальні вибори 10 листопада.

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