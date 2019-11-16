Сепаратисти спробують заблокувати всі залізничні станції в Барселоні
Субота, 16 листопада 2019, 11:25
Сепаратистська організація Комітети на захист республіки (CDR) закликала до "тотальної блокади" в суботу дев'яти станцій регіональної та приміської залізниці в Барселоні, починаючи з 11 ранку.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.
Організація рекомендує приїхати в "зручному одязі без символіки", а також взяти їжу та воду.
"Уважно слідкуйте за нашими соцмережами, ми сповістимо вас про пункти початку та місце прибуття", - йдеться в твіті оранізації.
Протести проти вироку каталонським політикам відновились після короткої паузи на загальні вибори 10 листопада.
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