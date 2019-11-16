Сепаратисты попытаются заблокировать все железнодорожные станции в Барселоне

Сепаратистская организация Комитеты в защиту республики (CDR) призвала к "тотальной блокады" в субботу девяти станций региональной и пригородной железной дороги в Барселоне, начиная с 11 утра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Организация рекомендует приехать в "удобной одежде без символики", а также взять пищу и воду.

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"Внимательно следите за нашими сетями, мы сообщим вам о пунктах отправки и местах прибытия", - говорится в твитте оранизации.

Протесты против приговора каталонским политикам восстановились после короткой паузы на всеобщие выборы 10 ноября.

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