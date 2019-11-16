Макрон хоче переглянути пункт Договору про ЄС про військову допомогу

Франція хоче посилити положення Договору про ЄС про військову допомогу - очевидно, щоб зробити Союз більш незалежним від захисту з боку НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt am Sonntag.

Уряд у Парижі пропонує в робочому документі покращити "операціоналізацію" пункту. Це повинно забезпечити "те, що будь-яка країна ЄС, незалежно від розміру своєї військової чи дипломатичної мережі, зможе безперешкодно та своєчасно запроваджувати статтю 42.7".

Стаття 42.7 зазначає, що у разі збройного нападу на території однієї держави-члена інші держави-члени зобов'язані надати їм максимальну допомогу.

Зокрема, згідно з документом, Франція має на меті забезпечити, щоб Європейська служба зовнішніх дій діяла як "центр координації" для надання допомоги з боку країн ЄС у разі нападу на одного з членів блоку.

Крім того, країни ЄС повинні визначити прогалини в навиках при навчаннях з моделювання кризи та переглянути сферу застосування цього пункту. Наприклад, слід уточнити, чи слід надавати допомогу при кібератаках чи так званій гібридній війні.

За словами дипломатів, інші держави-члени спочатку неохоче приймали це, особливо ті, хто хочуть продовжувати зосереджуватися на НАТО у колективній обороні. Однак, Служба зовнішніх дій зараз готує аналіз цієї теми.

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Країни Європейського Союзу на прохання Франції вперше застосували положення про допомогу при агресії, зафіксоване статтею 42.7 Договору про ЄС, після терактів у Парижі 2015 року.

Тоді Німеччина значно активніше почала брати участь у боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава" в Іраку та Сирії. Крім усього іншого, для розвідувальних польотів були передбачені реактивні літаки "Торнадо".