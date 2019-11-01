МЗС викликало посла Франції через слова Макрона про українських нелегалів

Міністерство закордонних справ запросило посла Франції для надання пояснень з приводу висловлювань президента Еммануеля Макрона.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у коментарі речниці відомства Катерини Зеленко.

"У зв’язку з появою повідомлень в ЗМІ про слова, які приписуються президенту Франції Еммануелю Макрону, до МЗС був запрошений посол Франції в Україні для надання роз’яснень. Посол Франції відзначив, що претензій до громадян України, які подорожують Францією, у французької сторони немає. Відтак, слова Еммануеля Макрона, які стосувалися проблематики міграції та законного працевлаштування, були висмикнуті з контексту", - йдеться в коментарі.

Також зазначається, що сторони підтвердили, що між Києвом і Парижем існує повне розуміння і співробітництво в реалізації домовленостей про пересування громадян обох країн.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон, говорячи в інтерв’ю консервативному правому щотижневику Valeurs Actuelles про проблему незаконної міграції, згадав про українських нелегалів.

"Я волів би, щоб приїжджали люди з Гвінеї чи Кот-д’Івуару, приїжджали легально, щоб робили цю роботу, аніж болгарським чи українським нелегальним каналам", - сказав президент Франції.