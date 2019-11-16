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Сепаратистам не дали заблокувати залізничну станцію в центрі Барселони

Субота, 16 листопада 2019, 15:50

Сепаратистська організація Комітети на захист республіки (CDR), яка в суботу закликала до "тотальної блокади" дев'яти станцій регіональної та приміської залізниці в Барселоні, не змогла заблокувати станцію Сантс завдяки діям поліції. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

Каталонські поліцейські виводили одного за одним до сотні протестувальників, які зосередилися у фойє.

Ці учасники акцій протесту, деяких з них ідентифікувала каталонська поліція, почали протестувати біля станції, перерізаючи дороги, що прилягають до неї. 

Поліцейські також заарештували людину рано вранці в суботу та ідентифікували в цілому 117 осіб, які розбили наметовий табір на Університетській площі в Барселоні через 18 днів після початку акції 30 жовтня.

Трафік на Гран-Віа все ще перерізаний.

 

Протести проти вироку каталонським політикам відновились після короткої паузи на загальні вибори 10 листопада.

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