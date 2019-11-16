Сепаратистам не дали заблокувати залізничну станцію в центрі Барселони

Сепаратистська організація Комітети на захист республіки (CDR), яка в суботу закликала до "тотальної блокади" дев'яти станцій регіональної та приміської залізниці в Барселоні, не змогла заблокувати станцію Сантс завдяки діям поліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

Каталонські поліцейські виводили одного за одним до сотні протестувальників, які зосередилися у фойє.

Ці учасники акцій протесту, деяких з них ідентифікувала каталонська поліція, почали протестувати біля станції, перерізаючи дороги, що прилягають до неї.

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Los Mossos rodean a los manifestantes de la estación de Sants en Barcelona y no les dejan salir.



Una mujer pide que la dejen salir. "Estamos secuestrados", gritan los manifestantes.https://t.co/doTauZmYEE



Informa 📹 @sergiquitian pic.twitter.com/dqbprcc4mb — La Vanguardia (@LaVanguardia) November 16, 2019

Concentrados en Sants gritan '¡Fuera las fuerzas de ocupación!' a los agentes de Mossos y Policía desplegados en la estación barcelonesa https://t.co/kxXNwNXzce pic.twitter.com/BaoDAt1zcv — Europa Press (@europapress) November 16, 2019

Todo nuestro apoyo a los Mossos d'Esquadra, que tienen que soportar como hay manifestantes independentistas que los quieren utilizar para exhibir su falso victimismo.

Qué irresponsable 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♀️. Qué vergüenza 😔😔. No engañan a nadie.

Sants. Hoy. 👇👇 pic.twitter.com/YDoowcN1Y6 — Societat Civil Catalana (@Societatcc) November 16, 2019

Mossos estan desallotjant el vestíbul de Sants. Els moments de més tensió, quan han tret per la força a una dona gran pic.twitter.com/uweb8LwGUQ — Pau Rodríguez (@paurodra) November 16, 2019

Поліцейські також заарештували людину рано вранці в суботу та ідентифікували в цілому 117 осіб, які розбили наметовий табір на Університетській площі в Барселоні через 18 днів після початку акції 30 жовтня.

Трафік на Гран-Віа все ще перерізаний.

Протести проти вироку каталонським політикам відновились після короткої паузи на загальні вибори 10 листопада.

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