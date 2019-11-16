Полиция не допустила блокирования сепаратистами железнодорожной станции в Барселоне

Сепаратистская организация Комитеты в защиту республики (CDR), которая в субботу призвала к "тотальной блокаде" девяти станций региональной и пригородной железной дороги в Барселоне, не смогла заблокировать станцию ​​Сантс благодаря действиям полиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Каталонские полицейские выводили одного за другим до сотни протестующих, которые сосредоточились в фойе.

Эти участники акций протеста, некоторых из них полиция идентифицировала, начали протестовать возле станции, перерезая дороги, прилегающие к ней.

Concentrados en Sants gritan '¡Fuera las fuerzas de ocupación!' a los agentes de Mossos y Policía desplegados en la estación barcelonesa https://t.co/kxXNwNXzce pic.twitter.com/BaoDAt1zcv — Europa Press (@europapress) November 16, 2019

Mossos estan desallotjant el vestíbul de Sants. Els moments de més tensió, quan han tret per la força a una dona gran pic.twitter.com/uweb8LwGUQ — Pau Rodríguez (@paurodra) November 16, 2019

🔴 #ÚLTIMAHORA ▶️ #ENDIRECTO



Los Mossos rodean a los manifestantes de la estación de Sants en Barcelona y no les dejan salir.



Una mujer pide que la dejen salir. "Estamos secuestrados", gritan los manifestantes.https://t.co/doTauZmYEE



Informa 📹 @sergiquitian pic.twitter.com/dqbprcc4mb — La Vanguardia (@LaVanguardia) November 16, 2019

Полицейские также арестовали человека рано утром в субботу и идентифицировали в общей сложности 117 человек, которые разбили палаточный лагерь на Университетской площади в Барселоне через 18 дней после начала акции 30 октября.

Трафик на Гран-Виа все еще перерезан.

Протесты против приговора каталонским политикам восстановились после короткой паузы на всеобщие выборы 10 ноября.

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