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Полиция не допустила блокирования сепаратистами железнодорожной станции в Барселоне

Суббота, 16 ноября 2019, 15:50

Сепаратистская организация Комитеты в защиту республики (CDR), которая в субботу призвала к "тотальной блокаде" девяти станций региональной и пригородной железной дороги в Барселоне, не смогла заблокировать станцию ​​Сантс благодаря действиям полиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Каталонские полицейские выводили одного за другим до сотни протестующих, которые сосредоточились в фойе.

Эти участники акций протеста, некоторых из них полиция идентифицировала, начали протестовать возле станции, перерезая дороги, прилегающие к ней.

Полицейские также арестовали человека рано утром в субботу и идентифицировали в общей сложности 117 человек, которые разбили палаточный лагерь на Университетской площади в Барселоне через 18 дней после начала акции 30 октября.

Трафик на Гран-Виа все еще перерезан.

 

Протесты против приговора каталонским политикам восстановились после короткой паузы на всеобщие выборы 10 ноября.

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