Міністр оборони Німеччини: Макрон хоче замінити НАТО, ми — посилити

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер не поділяє критику НАТО президентом Франції Еммануелем Макроном.

Як пише "Європейська правда", про це вона розповіла в інтерв'ю, опублікованому в неділю в журналі Welt.

Крамп-Карренбауер заявила, що Німеччина згодна з тим, що європейському співробітництву в галузі безпеки необхідно розширювати співпрацю, але у Парижа інша точка зору, ніж у Берліна.

"Коли Франція говорить про розширення європейської співпраці в галузі оборони, вони говорять про стратегічну автономію. Французи прагнуть сильного європейського співробітництву для заміни НАТО", - сказала Крамп-Карренбауер.

"Моя точка зору полягає в тому, що будь-яке зміцнення європейської оборони також зміцнює європейську опору НАТО", - сказала вона.

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Крамп-Карренбауер додала, що "військова культура Франції відрізняється від німецької".

"Це відображено в останніх пропозиціях її президента. Але у Німеччини також є свої інтереси", - сказала німецька міністр оборони.

Разом з тим вона підкреслила важливість партнерства Берліна та Франції та його інтеграції в НАТО.

Нагадаємо, серед союзників Альянсу після заяви президента Франції Макрона про "смерть мозку" НАТО активізувалась дискусія. В інтерв’ю журналу The Economist Макрон поскаржився на відсутність координації в ухваленні стратегічних рішень між Сполученими Штатами і їхніми союзниками по НАТО.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не поділяє думку Макрона про ситуацію в Альянсі.