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Макрон зустрінеться з Трампом після критики НАТО

Вівторок, 12 листопада 2019, 11:29

Президенти Франції і США зустрінуться напередодні зустрічі глав країн НАТО у Лондоні після того, як французький президент критикував ситуацію в Альянсі і говорив про "смерть мозку" НАТО.

Як пише "Європейська правда", про заплановану зустріч Макрон повідомив у своєму Twitter.

Макрон повідомив, що напередодні ввечері мав "чудову дискусію" з Трампом щодо Сирії, Ірану та НАТО.

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"Було підкреслено багато збігів, і ми зустрінемось перед самітом НАТО в Лондоні", - зазначив Макрон.

Телефонна розмова відбулася після того, як минулого тижня Макрон назвав відсутність американського лідерства у НАТО причиною "смерті мозку" Альянсу.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не поділяє думку Макрона про ситуацію в Альянсі.

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