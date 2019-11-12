Макрон зустрінеться з Трампом після критики НАТО
Вівторок, 12 листопада 2019, 11:29
Президенти Франції і США зустрінуться напередодні зустрічі глав країн НАТО у Лондоні після того, як французький президент критикував ситуацію в Альянсі і говорив про "смерть мозку" НАТО.
Як пише "Європейська правда", про заплановану зустріч Макрон повідомив у своєму Twitter.
Макрон повідомив, що напередодні ввечері мав "чудову дискусію" з Трампом щодо Сирії, Ірану та НАТО.
"Було підкреслено багато збігів, і ми зустрінемось перед самітом НАТО в Лондоні", - зазначив Макрон.
Телефонна розмова відбулася після того, як минулого тижня Макрон назвав відсутність американського лідерства у НАТО причиною "смерті мозку" Альянсу.
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не поділяє думку Макрона про ситуацію в Альянсі.
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