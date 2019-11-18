На півдні Франції обвалився автомобільний міст: є загибла і зниклі безвісти

15-річна дівчина загинула і декілька людей зникли безвісти у результаті обвалу мосту на півдні Франції в комуні Мюрпуа-сюр-Тарн неподалік від Тулузи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Підвісний міст обвалився близько восьмої ранку у понеділок. У воду впали три автомобілі – два легковики та вантажівка.

За останніми даними, вага вантажівки перевищувала дозволену норму. Тоннаж мосту був обмежений 18 тоннами.

Pont de mirepoix sur tarn effondrée pic.twitter.com/CeqJliWqvD — olivier le corre (@olecorre) November 18, 2019

У префектурі поліції повідомили, що четверо осіб вдалося врятувати. Водночас 15-річна дівчина, яка була в автомобілі, що впав у річку, загинула. Також кілька осіб вважаються зниклими – у тому числі водій вантажівки.

Близько 70 пожежників та водолази перебувають на місці події. Над районом кружляють три гелікоптери.

Влада вже заявила, що проведе розслідування стосовно аварійності мосту, відремонтованого у 2003 році.

Остання інспекція мосту завдовжки 155 метрів і завширшки 5 метрів була проведена торік та не показала жодних проблем.