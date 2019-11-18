На юге Франции обрушился автомобильный мост: есть погибший и пропавшие без вести

15-летняя девушка погибла и несколько человек пропали без вести в результате обрушения моста на юге Франции в коммуне Мюрпуа-сюр-Тарн неподалеку от Тулузы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Подвесной мост обрушился около восьми утра в понедельник. В воду упали три автомобиля - две легковушки и грузовик.

По последним данным, вес грузовика превышала разрешенную норму. Тоннаж моста был ограничен 18 тоннами.

Pont de mirepoix sur tarn effondrée pic.twitter.com/CeqJliWqvD — olivier le corre (@olecorre) November 18, 2019

В префектуре полиции сообщили, что четыре человека удалось спасти. В то же время 15-летняя девушка, которая была в автомобиле, упал в реку, погиб. Также несколько человек считаются пропавшими - в том числе водитель грузовика.

Около 70 пожарных и водолазы находятся на месте происшествия. Над районом кружат три вертолета.

Власти уже заявили, что проведет расследование в отношении аварийности моста, отремонтированного в 2003 году.

Последняя инспекция моста длиной 155 метров и шириной 5 метров была проведена в прошлом году и не показала никаких проблем.