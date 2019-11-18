Рада ЄС схвалила підписання візової угоди з Білоруссю

Рада Євросоюзу затвердила рішення про підписання угоди з Мінськом, яка полегшить видачу віз громадянам Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну постанову опубліковали 18 листопада в Офіційному журналі ЄС.

"Підписання від імені ЄС Угоди про спрощення видачі віз між Європейським Союзом і Білоруссю з цього моменту дозволене, щойно завершиться процедура її укладання", - сказано в документі.

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Для повного завершення процедури ще необхідно провести оцінку безпеки та цілісності білоруської системи видачі біометричних паспортів, а також їхньої технічної специфікації, зазначається в постанові.

Спрощення візового режиму передбачає, зокрема, зниження вартості шенгенської візи для білорусів з 60 до 35 євро.