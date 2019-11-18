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Совет ЕС одобрил подписание визового соглашения с Беларусью

Понедельник, 18 ноября 2019, 14:32

Совет Евросоюза утвердил решение о подписании соглашения с Минском, которое облегчит выдачу виз гражданам Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее постановление опубликовано 18 ноября в Официальном журнале ЕС.

"Подписание от имени ЕС Соглашения об упрощении выдачи виз между Европейским Союзом и Беларусью с этого момента разрешено, как только завершится процедура его заключение", - говорится в документе.

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Для полного завершения процедуры еще необходимо провести оценку безопасности и целостности белорусской системы выдачи биометрических паспортов, а также их технической спецификации, отмечается в постановлении.

Упрощение визового режима предусматривает, в частности, снижение стоимости шенгенской визы для белорусов с 60 до 35 евро.

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