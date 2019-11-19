ЄС продовжує вважати політику ізраїльських поселень незаконною

Євросоюз підтвердив, що вважає незаконною ізраїльську політику поселень на окупованій палестинській території.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві глави європейської дипломатії Федеріки Могеріні, поширеній 18 листопада.

Могеріні підкреслила, що позиція ЄС не змінилася: вся поселенська діяльність є незаконною відповідно до міжнародного права і підриває рішення щодо двох держав, а також перспективу міцного миру - як це було підтверджено резолюцією Ради Безпеки ООН 2334.

"ЄС закликає Ізраїль припинити будь-яку поселенську діяльність відповідно до його зобов'язань як держави-окупанта", - заявила глава європейської дипломатії.

Вона зазначила, що ЄС буде і надалі підтримувати процес пошуку рішення, до якого повинні прийти обидві держави.

Нагадаємо, у четвер державний секретар США Майк Помпео заявив, що США більше не вважають ізраїльські поселення на Західному березі річки Йордан порушенням міжнародного права. Влада Палестини засудила цю заяву.

Останні 40 років Сполучені Штати дотримувались думки, що ці поселення не відповідають міжнародному праву.

На початку серпня уряд Ізраїлю схвалив будівництво сотень палестинських будинків на зайнятому Західному березі річки Йордан. Крім того, спецслужби дозволили зведення єврейських поселень.

25 березня 2019 року президент США Дональд Трамп підписав декларацію про визнання суверенітету Ізраїлю над спірною територією Голанських висот. У ЄС заявили, що й далі вважають цю територію окупованою.