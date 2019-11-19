ЕС продолжает считать политику израильских поселений незаконной

Евросоюз подтвердил, что считает незаконной израильскую политику поселений на оккупированной палестинской территории.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини, распространенном 18 ноября.

Могерини подчеркнула, что позиция ЕС не изменилась: вся поселенческая деятельность является незаконной в соответствии с международным правом и подрывает решение о двух государствах, а также перспективу прочного мира - как это было подтверждено резолюцией Совета Безопасности ООН 2334.

"ЕС призывает Израиль прекратить любую поселенческую деятельность в соответствии с его обязательствами как государства-оккупанта", - заявила глава европейской дипломатии.

Она отметила, что ЕС будет и впредь поддерживать процесс поиска решения, к которому должны прийти обе страны.

Напомним, в четверг государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США больше не считают израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушением международного права. Власти Палестины осудила это заявление.

Последние 40 лет Соединенные Штаты придерживались мнения, что эти поселения не соответствуют международному праву.

В начале августа правительство Израиля одобрило строительство сотен палестинских домов на занятом Западном берегу реки Иордан.

25 марта 2019 года президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над спорной территорией Голанских высот. В ЕС заявили, что и дальше считают эту территорию оккупированной.