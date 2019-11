Швеція припинила справу за звинуваченням Ассанжа у зґвалтуванні

Розслідування за звинуваченням у зґвалтуванні, пов’язане із засновником WikiLeaks Джуліаном Ассанжем, який зараз перебуває у в'язниці у Британії, припинено.

Про це заявила у вівторок заступниця головного прокурора Швеції Єва-Марі Перссон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

"Я хочу повідомити про своє рішення про припинення попереднього розслідування", - сказала вона на пресконференції.

Крістін Графнссон, головний редактор WikiLeaks, у своєму твіті сказала, що тепер фокус повинен перейти на "загрозу", про яку Ассанж "попереджає роками: войовниче переслідування з боку США та загрозу, яку воно несе Першій поправці".

Рішення у вівторок слідує за червневим рішенням шведського суду про те, що Асанжа не слід затримувати.

Два місяці тому Ассанжа виселили з посольства Еквадору в Лондоні, де він був закритий з 2012 року. Його негайно заарештували, і на цей час чоловік відбуває 50-тижневий термін у Британії за втечу з-під застави 2012 року. Він втік, щоб уникнути екстрадиції до Швеції через звинувачення у зґвалтуванні, які він заперечував.

Ассанж також бореться проти своєї екстрадиції в США, які звинувачують його у публікації таємних документів у матеріалах WikiLeaks.

Ассанж отримав широку увагу громадськості за публікацію у WikiLeaks секретних матеріалів про участь США у війнах в Афганістані та Іраку. Джуліан Ассанж надіслав Al Jazeera, The Guardian, Der Spiegel і The New York Times близько 100 тис. секретних документів про хід війни в Афганістані. Частина документів стосується розстрілу мирних жителів. Після публікації деяких документів вибухнув міжнародний скандал. Ассанж також заявляв, що в його розпорядженні є ще близько 15 тис. секретних документів Пентагону.