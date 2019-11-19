Швеция прекратила дело по обвинению Ассанжа в изнасиловании

Расследование по обвинению в изнасиловании, связанное с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который сейчас находится в тюрьме в Великобритании, прекращено.

Об этом заявила во вторник заместитель главного прокурора Швеции Ева-Мари Перссон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

"Я хочу сообщить о своем решении о прекращении предварительного расследования", - сказала она на пресс-конференции.

Кристин Графнссон, главный редактор WikiLeaks, в своем твите сказала, что теперь фокус должен перейти на "угрозу", о которой Ассанж "предупреждает годами: воинственное преследование со стороны США и угрозу, которую оно несет Первой поправке".

Решение во вторник последовало за июньским решением шведского суда о том, что Ассанжа не следует задерживать.

Два месяца назад Ассанжа выселили из посольства Эквадора в Лондоне, где он находился с 2012 года. Его немедленно арестовали, и в настоящее время он отбывает 50-недельный срок в Британии за побег из-под залога в 2012 году. Он бежал, чтобы избежать экстрадиции в Швецию по обвинению в изнасиловании, которые он отрицал.

Ассанж также борется против своей экстрадиции в США, которые обвиняют его в публикации секретных документов в материалах WikiLeaks.