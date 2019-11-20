Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Уряд вніс зміни до плану виконання Угоди про асоціацію з ЄС

Уряд відкриває досі закриту систему моніторингу виконання асоціації

Зеркаль: Україна "вжарить" РФ на компенсації після рішення суду в Гаазі

Заступниця глави МЗС невдовзі піде з міністерства






В Німеччині під час лекції вбили сина колишнього президента

Середа, 20 листопада 2019, 09:02

У берлінській приватній клініці у вівторок ввечері нападник смертельно поранив 59-річного Фріца фон Вайцзеккера, сина експрезидента Ріхарда фон Вайцзеккера.

Про це пише видання Der Tagesspiegel, повідомляє "Європейська правда".

Це трапилося у лікарні поруч з палацом Шарлоттенбург близько 19 вечора, коли Фріц фон Вайцзеккер читав там лекцію.

Читайте також
Загадкові смерті в Баварії: трьох німців вбили стрілами в серце й шию

Невідомий чоловік, який був серед слухачів, несподівано вдарив лектора ножем. Спроби медиків реанімувати його виявились невдалими, у результаті чоловік загинув.

Крім того, був поранений співробітник поліції, який був не на службі, проте перебував у залі і захотів зупинити нападника. Його госпіталізували.

Слухачам у приміщенні вдалося схопити нападника, після чого його затримали правоохоронці.

Фріц фон Вайцзеккер з 2005 року був головним лікарем відділення внутрішньої медицини  у клініці Schlosspark.

Батько убитого Ріхард фон Вайцзеккер з 1984 по 1994 був федеральним президентом Німеччини. Він помер 31 січня 2015 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
powered by lun.ua